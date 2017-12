Pesquisadores identificam os principais sinais de alerta para infecções graves em crianças

Um conjunto de sinais que pode ser observado por médicos para identificar as poucas crianças que podem ter uma infecção grave – entre tantas com tosses e resfriados – foi identificado por uma equipe europeia liderada por pesquisadores da Katholieke Universiteit Leuven, na Bélgica, e da Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Respiração acelerada, má circulação do sangue na pele e extremidades e erupções cutâneas – como pequenas manchas vermelhas e roxas – levantam a bandeira vermelha para confirmar a ocorrência de uma infecção grave. Febre acima de 40ºC é um sinal de alerta.

Infecções graves como meningite, pneumonia ou septicemia (infecção geral grave do organismo) podem ser de difícil diagnóstico entre as muitas crianças levadas aos médicos e hospitais. Detectar um problema grave rapidamente permite que as ações tomadas tenham melhor resultado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Para os médicos, às vezes é como encontrar uma agulha em um palheiro”, diz Matthew Thompsom, do departamento de primeiros socorros da Universidade de Oxford, co-autor do estudo. As infecções graves são raras, muito em função da vacinação, o que leva muitos médicos a descartar problemas mais graves. O diagnóstico fica mais difícil ainda quando a infecção ainda está em estágio precoce.

Os pesquisadores ainda afirmam que o médico deve escutar os pais, acreditando em seus “instintos” – já que eles são os únicos que acompanham a criança desde os primeiros sinais do problema.