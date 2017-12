Prêmio Sergio Arouca aceita indicações online até 30 de junho

A Fundação Pan-Americana para a Saúde e Educação (Pafef) e a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) anunciaram a criação do Prêmio Sergio Arouca à Excelência em Atenção Universal à Saúde. Serão aceitas indicações online até 30 de junho de 2010, pelo site da Pafef. O prêmio homenageia uma ou mais pessoas, instituições ou organizações governamentais ou não governamentais que se destacaram em um ou mais dos seguintes temas:

– Elaboração de política e estratégia nacional para atenção integral à saúde no ano anterior;

– Promoção dos programas de saúde e avanços para ampliar a cobertura, a equidade e a qualidade da atenção;

– Promoção e implantação de uma gestão eficaz dos sistemas de saúde, formulação de políticas para a assistência universal da saúde, promovendo tal legislação no marco da estrutura dos sistemas de saúde da nação;

– Elaboração de programas inovadores direcionados a grupos socialmente excluídos ou a populações geograficamente desfavorecidas;

– Introdução de programas criados de maneira inovadora para formação acadêmica e não acadêmica de profissionais da saúde que se dedicam à ampliação da assistência de saúde universal;

– Demonstração de eficácia nos esforços para incluir as comunidades no planejamento, gestão e avaliação dos programas de saúde,

– Preparação e execução de pesquisas relevantes sobre sistemas de atenção de saúde primária.

O agraciado recebe um prêmio em dinheiro, um diploma de honra ao mérito e uma viagem paga a Washington, nos EUA, para receber o prêmio na cerimônia anual de Prêmios à Excelência em um evento de saúde pública interamericana da Opas/Pahef. E também será homenageado perante os ministros da Saúde da região na reunião do Conselho Diretor da Opas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As indicações podem ser feitas em português, espanhol ou inglês. Um júri de renomados profissionais de saúde pública avaliará as indicações e recomendará à diretoria da Fundação um candidato a cada prêmio para seleção final.

O Ministério da Saúde do Brasil e a Pahef, em cooperação com a Opas, criaram o prêmio para homenagear o notável legado de Sergio Arouca, que foi médico, pesquisador, professor da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz) e presidente da Fundação. Ele atuou ainda como secretário da Saúde no Rio de Janeiro e secretário de Participação Social no Ministério da Saúde. Arouca dedicou toda a sua carreira ao progresso da saúde pública nas Américas, com foco na defesa da causa e maior acesso aos serviços de saúde.

Pahef

Fundada em 1968, a Fundação Pan-Americana para a Saúde e Educação (Pahef) é uma fundação pública dedicada ao incentivo de programas de saúde pública nas Américas que enfocam grandes problemas de saúde. A Pahef contribui para a melhoria da vida das pessoas nas Américas ao trabalhar com os setores privado e público, assim como com os principais grupos de pesquisa em saúde pública, política e desenvolvimento. A instituição também mantém um relacionamento especial com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), que atua como Escritório Regional para as Américas da Organização Mundial da Saúde.

Com informações da Agência Fiocruz de Notícias

.

Veja também:

– Fundação Conrado Wessel anuncia vencedores; premiação acontece em junho

– Competição no Reino Unido elege melhores representações do coração

– Inscrições para o Prêmio Jovem Cientista estão abertas