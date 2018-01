Dieta rica em nozes prepara o corpo para lidar com o estresse

Uma dieta rica em nozes e óleo de nozes pode preparar o seu corpo para lidar melhor com o estresse. Pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia (Penn State) analisaram a influência deste tipo de alimento em indivíduos com a pressão arterial em repouso e sob estresse.

Estudos anteriores já demonstraram que ácidos graxos ômega 3 – como o ácido alfa-linolênico encontrado em nozes e sementes de linhaça – podem reduzir as lipoproteínas de baixa densidade: o chamado colesterol ruim. Eles também podem reduzir a proteína C-reativa e outros marcadores de inflamação.

“Pessoas que apresentam uma resposta exagerada ao estresse biológico estão em maior risco para doenças cardíacas”, diz Sheila G. West, professora adjunta de saúde biocomportamental. “Queríamos descobrir se os ácidos graxos ômega 3 de fontes vegetais enfraqueceriam as respostas cardiovasculares ao estresse”.

Para chegar aos resultados, a equipe estudou 22 adultos saudáveis com colesterol do tipo LDL elevado. Todas as refeições e lanches foram fornecidos durante três períodos de dieta, de seis semanas cada. A inclusão das nozes na alimentação reduziu a pressão arterial em repouso e da pressão arterial durante esforço em laboratório.

Um subgrupo de participantes também foi submetido a ultra-sonografia vascular, de forma que os pesquisadores pudessem medir a dilatação da artéria. Os resultados mostraram que a adição de óleo de linhaça na dieta melhorou significativamente o teste de saúde vascular. Linhaça e nozes também reduziram a proteína C-reativa, indicando um efeito anti-inflamatório – algo que poderia reduzir o risco de doença cardiovascular.

Nozes são uma rica fonte de fibras, antioxidantes e ácidos graxos insaturados – principalmente o ácido alfa-linolênico (do tipo ômega 3). Estes compostos podem ser responsáveis pelos efeitos benéficos sobre a pressão arterial. O óleo de linhaça, por sua vez, é uma fonte mais concentrada de ácidos graxos ômega 3 do que o óleo de nozes. Entretanto, o estudo em questão não testou os benefícios da dieta isolada da linhaça sobre a resposta ao estresse.