Proteína ligada a gene supressor pode ser alvo terapêutico de NF2

Pesquisadores do Johns Hopkins descobriram uma proteína em ratos, importante alvo de um gene que, ao sofrer mutação nos seres humanos, pode causar o desenvolvimento de tumores nos nervos associados à audição e catarata nos olhos.

A proteína YAP, ligada ao gene supressor de tumores NF2 por uma série de sinais químicos, é responsável pela concepção e dimensionamento do crescimento do tecido pela coordenação de controle da proliferação e morte celular. O trabalho, publicado no Development Cell, mostra que a proteína pode servir futuramente como alvo terapêutico em pessoas atingidas por problemas como surdez ou catarata, caracterizando a desordem genética neurofibromatose tipo 2 (NF2).

Há tempos os pesquisadores estudam a via de sinalização conhecida como Hipona, um complexo de proteínas bioquimicamente ligadas que funciona como uma reação em cadeia, em ratos, moscas e até seres humanos. Sua função é manter os órgãos do tamanho adequado, veiculando no momento oportuno a mensagem “pare de crescer”.

Em 2003, a equipe identificou o gene – nomeado Hippo -, cuja cópia anormal levava a ao desenvolvimento exagerado do olho de uma mosca de fruta. Dois anos mais tarde, estudos demonstraram que o gene fica no meio de uma sucessão de sinais, trabalhando em conjunto para limitar a expressão de genes que permitiram a sobrevivência de células. Em 2007, finalmente, os pesquisadores mostraram que é possível fazer um órgão crescer até cinco vezes o seu tamanho normal (evoluindo para um câncer), após a manipulação genética desta via no fígado de um rato.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As novas experiências revelam não apenas o mecanismo de um gene da doença conhecida como neurofibromatose. Elas ajudam os pesquisadores a compreenderem melhor a chave de controle para o tamanho de todos os órgãos do corpo.

Veja também:

– O que faz suas duas mãos pararem de crescer em um certo momento?

– Sinal similar à insulina pode ajudar a prolongar sobrevivência de células-tronco no cérebro

– IGF pode auxiliar na luta contra a atrofia muscular e o câncer

– Anões brasileiros são prova: hormônio de crescimento não prolonga vida

– Cientistas identificam variantes associadas ao envelhecimento biológico