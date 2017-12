Quer ser o rei da noite com a mulherada? Use roupas vermelhas

Melhor do que uma dama de vermelho é um senhor de vermelho. O resultado de um estudo multicultural realizado por pesquisadores da Universidade de Rochester, nos EUA, mostra que basta um tom levemente rosado na roupa de um homem para que as mulheres o achem mais atraente e sexualmente desejável.

Em artigo publicado no Journal of Experimental Psychology, os pesquisadores afirmam que a cor vermelha faz com que os homens pareçam mais potentes. “Descobrimos que as mulheres vêem homens de vermelho como um status maior, mais prováveis de ganhar dinheiro e com mais tendência de subir na escala social”, explica Andrew Elliot, professor de psicologia em Rochester. Este julgamento leva à atração física.

Não é novidade que o vermelho esteja associado historicamente a regalias de ricos e poderosos. Na China, Japão e África a cor é usada para transmitir o sentido de propriedade e status elevado. Na Roma Antiga, cidadãos poderosos eram literalmente chamados de “os que vestem vermelho”. O tapete vermelho também está relacionado com poder em Hollywood.

Acontece que o simbolismo tem base biológica: em primatas não-humanos, o vermelho é um indicador de dominância masculina. “Quando as mulheres vêem o vermelho, algo profundo é provocado, provavelmente biologicamente enraizado”, ressalta Elliot. “Na nossa cultura, dizemos que os homens agem como animais em questões sexuais. Parece que as mulheres podem estar agindo como animais também, de uma forma parecida”.

Efeito vermelho

Para quantificar o chamado “efeito vermelho”, a equipe analisou a resposta de 288 estudantes do sexo feminino e 25 do sexo masculino (heterossexuais ou bissexuais) dos EUA, Inglaterra, Alemanha e China para fotos de homens em sete diferentes experiências. Mostraram imagens de indivíduos vestindo vermelho e branco, vermelho e cinza e assim por diante e questionaram os níveis de atração despertada.

Os resultados mostram que o vermelho é associado ao status e ao romance – embora não seja capaz de fazer um homem parecer mais simpático, amável ou sociável. Mais: esta relação só é feita por mulheres. Para os homens, a cor da roupa não influenciou na percepção que eles tinham dos demais mostrados nas fotos.

O trabalho teve co-autoria da Universidade de Innsbruck, Universidade de Munique e Universidade de Southampton.

