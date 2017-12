Lubrificantes podem aumentar risco de infecção durante sexo anal

O risco de contrair o HIV durante o sexo anal sem usar preservativos é 20 vezes maior do que o risco associado à relação sexual vaginal não-segura. De acordo com dois estudos apresentados na Conferência Internacional de Microbicidas, que acontece em Pittsburgh, EUA, o uso de lubrificantes pode aumentar ainda mais as chances de um parceiro se tornar HIV positivo.

Um estudo liderado por pesquisadores da Universidade da Califórnia envolvendo 900 homens e mulheres norte-americanas mostra que pessoas que usam algumas marcas de lubrificantes durante o ato sexual anal estão três vezes mais propícias a contraírem doenças sexualmente transmissíveis. Outro trabalho, conduzido pela Universidade de Pittsburgh, mostra que lubrificantes podem ser tóxicos para as células do reto, fazendo com o organismo se torne mais vulnerável a infecções.

Especialistas acreditam que o uso de substâncias microbicidas – aplicadas no interior do reto ou da vagina – possam ajudar a prevenir a transmissão do HIV, e algumas já estão em fase adiantada de estudos de segurança. Outra abordagem, chamada de profilaxia pré-exposição oral envolve o uso de drogas antiretrovirais para reduzir os riscos de contaminação, ainda é pouco conhecida entre a população.

Apesar da discussão e das pesquisas envolvendo a utilização de microbicidas e outras abordagens para diminuir o risco de contaminação pelo HIV, nenhum método garante a segurança dos parceiros durante a relação como o uso de preservativos. Contudo, poucas pessoas aderem ao método.

