Quem Faz

TATIANA GERASIMENKO, 31 anos, é jornalista e coordenadora de comunidades do Estadão. Não faz a mínima ideia do que seja o estudo da geometria do Universo, mas já decifrou para o leitor outros enigmas da natureza, com reportagens publicadas no portal iG, site de Veja e revistas especializadas. Mantém o blog Ciência Diária desde janeiro de 2010. Contatos: tatiana.gerasimenko@grupoestado.com.br / twitter.com/cienciadiaria