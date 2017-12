Sangue do cordão umbilical com pH baixo pode indicar lesão cerebral

O sangue do cordão umbilical com baixo pH pode indicar problemas no nascimento: danos cerebrais, paralisia cerebral e até mortalidade infantil. Uma pesquisa publicada no British Medical Journal mostra que esta talvez seja uma maneira de prever alguns riscos.

Especialistas já faziam a associação antes, pois quando o bebê é privado de oxigênio ao nascer, o pH no sangue do cordão umbilical cai. A hipóxia, ou falta de oxigênio no parto, é a causa mais comum de lesões cerebrais que podem levar à paralisia. Entretanto, nenhum trabalho se debruçou detalhadamente sobre o problema até então.

Para chegar a essas conclusões, a equipe de pesquisadores analisou 51 estudos, envolvendo quase meio milhão de bebês. Eles descobriram que a associação é muito consistente, o que pede a realização de novas pesquisas para explorar a possibilidade de todos os bebês nascidos serem analisados também sob esta ótica.

