Sem feedback: trabalho associa uso de Viagra e perda de audição

Uma pesquisa realizada pela Universidade do Alabama em Birmingham, nos EUA, mostra uma associação entre a perda de audição e o uso do medicamento contra a disfunção erétil Viagra. O trabalho, publicado nos Archives of Otolaryngology-Head and Neck Surgery indica que drogas similares, como o Coalis e o Levitra, podem ocasionar o mesmo problema em longo prazo, embora os resultados sobre elas não sejam conclusivos.

“Ainda existem limitações a este estudo; é prudente que os pacientes que usam estes medicamentos sejam avisados sobre os sinais e sintomas de deficiência auditiva e encorajados a procurar ajuda médica imediata para prevenir danos permanentes”, diz Gerald McGwin, autor do estudo.

Embora em 2007 a agência Food and Drug Administration (órgão governamental que controla alimentos e remédios nos EUA) tenha determinado a mudança nos rótulos destes medicamentos, tornando mais visível as informações sobre o risco de problemas de audição, este é o primeiro estudo epidemiológico que avalia a relação entre drogas PDE-5i (inibidores de fosfodiesterase-5) e a perda auditiva.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma análise de mais de 11 mil homens com mais de 40 anos que usaram os medicamentos entre 2003 e 2006 indicou um risco duas vezes maior de perda auditiva, em relação a indivíduos que não tinham usado o medicamento.

Como drogas PDE-5i foram originalmente criadas para tratar hipertensão pulmonar, sendo posteriormente utilizadas no tratamento da disfunção erétil, é possível que a explicação esteja no fluxo sanguíneo. “Há a hipótese de que eles podem ter um efeito semelhante sobre os tecidos similares na orelha, onde o aumento de fluxo sanguíneo pode potencialmente causar danos, levando à perda da audição”, explica McGwin.

Veja também:

– Efeito Mozart: trabalho refuta ideia de que música aumenta inteligência

– Diferença de idade do casal reduz expectativa de vida das mulheres

– Leve a sério: a sua felicidade realmente depende da dos outros