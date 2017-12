Sem tirar os olhos da estrada: carro pode ser guiado apenas pela visão

Cientistas da Universidade Freie, na Alemanha, desenvolveram um sistema que permite a um motorista guiar com os olhos, e não com as mãos. Para realmente ninguém tirar os olhos da estrada. Antes de se valer da novidade, o software precisa calibrar o movimento dos olhos do condutor, que será captado por uma espécie de capacete de bicicleta, e transformá-lo em comandos para o veículo.

Chamado de eyeDriver, o software é um protótipo para a condução do veículo de pesquisa Spirit of Berlin usando apenas movimentos oculares. Desenvolvido por cientistas da computação da universidade, em colaboração com a empresa SMI (SensoMotoric Instruments), é capaz de “coletar” informações sobre as alterações nos olhos de uma pessoa e convertê-las em sinais de controle para as rodas do carro. A velocidade é controlada independentemente.

Testes com o carro movido à visão foram realizados no aeroporto de Berlim, na Alemanha. O protótipo funciona bem principalmente se o condutor estiver seguindo outro carro, o que deve ter implicações interessantes em outras áreas. Problemas mais complexos, como a possibilidade de estar diante de duas rotas diferentes, são solucionadas pela possibilidade de dois modos de operação: um deles funciona pelo tempo em que o condutor “insiste” em olhar para determinada direção.

