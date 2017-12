Sulfeto de hidrogênio pode proteger articulações contra inflamações

O sulfeto de hidrogênio (H2S), responsável por aquele cheiro desagradável no “ovo podre”, protege as suas articulações. De acordo com uma pesquisa realizada pela Peninsula Medical School da Universidade de Exeter & Playmouth, no Reino Unido, o gás está presente naturalmente em nossos corpos – especificamente no líquido sinovial do joelho, reduzindo o atrito entre cartilagem e articulações durante movimentos. Ele pode desempenhar um papel importante da redução da inflamação nas articulações.

O trabalho comparou a presença de sulfeto de hidrogênio em amostras de sangue e de líquido sinovial das articulações do joelho de pacientes com artrite reumatoide, osteoartrite e em indivíduos saudáveis. Pessoas com artrite reumatoide tinham níveis mais altos de H2S no líquido sinovial em comparação ao grupo de controle, e concentrações até quatro vezes mais altas no sangue.

Níveis mais altos de sulfeto de hidrogênio foram associados à doença, reduzindo a contagem de células inflamatórias. Isso sugere que o H2S pode ser um mediador produzido pelo corpo para controlar a inflamação. Os resultados abrem as portas para estudos mais aprofundados sobre o uso terapêutico em pacientes com doenças inflamatórias crônicas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“As doenças inflamatórias crônicas, pela natureza muito debilitante, e atuais intervenções farmacêuticas ocasionalmente podem agravar o desconforto dos pacientes”, explica Matt Whiteman, responsável pelo estudo. “Fármacos tradicional anti-inflamatórios são muito potentes e seguros, mas por vezes podem danificar o revestimento do estômago em algumas pessoas, levando a complicações posteriores”. Terapias com sulfeto de hidrogênio parecem ser promissoras, já que indicam os mesmos benefícios de anti-inflamatórios convencionais, sem efeitos colaterais.

“Estamos apenas começando a desvendar o que o H2S faz no corpo, e como manipulá-lo”, ressalta Whiteman. “Já que o H2S é produzido naturalmente no nosso organismo por enzimas que utilizam predominantemente aminoácidos contendo enxofre, como a cisteína, metionina e hemocisteína, é possível manipular a atividade dessas enzimas para aumentar suas atividades, possivelmente por meio de dieta, para impulsionar a capacidade do corpo em tratar a inflamação e o dano tecidual”.

Veja também:

– Gel recupera cartilagem com ajuda de células-tronco do organismo

– Inibidor de síntese de serotonina no intestino cura osteoporose em roedores

– Encontradas pistas de como macrófagos podem causar inflamações

– Pesquisadores desenvolvem novo teste para o diagnóstico da artrose