Técnica aumenta artérias podendo dispensar ponte de safena

Um novo método para aumentar as artérias pode funcionar como uma ponte de safena natural – maneira não-invasiva de tratar a doença arterial coronariana (causada pelo acúmulo de substâncias gordurosas nas paredes do coração).

Artérias coronárias podem ser bloqueadas por placas, diminuindo o fornecimento de sangue e oxigênio para o coração. Com o tempo esse bloqueio pode levar a dores debilitantes no peito ou ataque cardíaco. Bloqueios graves, em vasos maiores, podem exigir uma cirurgia de revascularização.

No passado, pesquisadores tentaram usar fatores de crescimento – proteínas que estimulam o crescimento de células – para aumentar as artérias, mas o método não foi bem sucedido. Então, pesquisadores da Yale School of Medicine, nos EUA, estudaram ratos e peixes-zebras para simular a formação arterial pelo acionamento e desativação de duas enzimas: ERK1/2 e PI3K.

A equipe descobriu que não há interferência entre as duas, porque uma inibe a outra. Ao desativar o mecanismo inibidor, os pesquisadores foram capazes de fazer artérias crescerem. Para isso, usaram uma droga que tem como alvo a enzima PI3-quinase.

A partir deste novo trabalho, os pesquisadores acreditam que uma nova classe de medicamentos possa ser desenvolvida. O próximo passo agora é partir para ensaios clínicos com pessoas.

O artigo será publicado na edição de abril do Journal of Clinical Investigation.

