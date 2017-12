Técnica protege pacientes durante tratamento para câncer de olho

O câncer de olho é raro, mas pode ter consequências devastadoras: ao tratar o local, a radiação deixa pelo menos metade dos pacientes cegos. Contudo, uma nova técnica desenvolvida por um pesquisador da Universidade do Colorado, nos EUA, parece colocar um ponto final neste problema: Oliver Scott descobriu que o óleo de silicone aplicado dentro do olho pode bloquear até 55% das radiações nocivas – o suficiente para prevenir a perda da visão.

Os resultados do estudo foram publicados em Archives of Ophthalmology, e podem realmente revolucionar a forma como o câncer ocular é tratado. Suas conclusões foram obtidas pelo estudo focado em melanoma de coroide do olho, ou câncer uveal, a forma mais comum e perigosa de uma doença que atinge pelo menos 2 mil pessoas anualmente.

Como o câncer pode se espalhar rapidamente para o fígado e para os pulmões, os pacientes são submetidos ao tratamento mesmo sabendo das possíveis consequências. Atualmente, estes casos são tratados com uma técnica chamada de braquiterapia de placa. Cirurgiões anexam uma tampa de ouro contendo sementes radioativas na parte branca dos olhos. Durante uma semana, a radiação liberada queima o tumor – mas também causa danos a células saudáveis do olho.

“A radiação prejudica os vasos sanguíneos e nervos na parte de trás do olho”, explica Oliver. “Metade dos pacientes fica cega em três anos”. Tentando encontrar uma maneira de driblar o problema, o pesquisador experimentou uma série de substância que bloqueiam a radiação em partes críticas do olho, descobrindo que o óleo de silicone (usado para tratar o descolamento de retina) pode filtrar a radiação.

A equipe já testou, com bons resultados, o método em cadáveres e animais. O próximo passo é a realização de ensaios clínicos.

