Telescópio detalha região de formação estelar na constelação de Touro

Uma nova imagem obtida pelo telescópio APEX (Atacama Pathfinder Experiment, no Chile) mostra um filamento de poeira cósmica com mais de 10 anos-luz de comprimento. Localizada na constelação de Touro, é uma das regiões de formação estelar mais próximas de nós. Dentro da nuvem, formam-se núcleos onde o hidrogênio gasoso se torna muito denso e quente, iniciando as reações de fusão para dar à luz novas estrelas. Contudo, nessa etapa, a observação dos objetos cósmicos brilhantes que estão para despontar é dificultada pela presença da densa poeira ao redor. É por essa razão que os astrônomos recorrem a equipamentos especiais para observá-los.

Abaixo, uma comparação entre uma imagem captada com luz visível (esquerda) e uma obtida com a ajuda de equipamentos que conseguem captar comprimentos de onda em torno de um milímetro. Crédito das imagens: ESO/APEX (MPIfR/ESO/OSO)/A. Hacar et al./Digitized Sky Survey 2.

