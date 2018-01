Telescópio espacial Planck revela "resquícios" do Big Bang no universo

A Agência Espacial Europeia (ESA) divulgou hoje a imagem do cosmo captada pelo telescópio espacial Planck, que mostra não apenas o disco principal de nossa galáxia (atravessando o meio da imagem), como as serpentinas luminosas de poeira fria – acima e abaixo da Via Láctea. O mais impressionante, porém, fica por conta do “pano de fundo” manchado na parte superior e inferior, indicando a radiação cósmica de fundo (RCF) que restou da grande explosão há cerca de 13,7 bilhões de anos que deu origem ao universo: “pegadas” do próprio Big Bang.

Enquanto a Via Láctea nos mostra como o universo “local” é agora, estas microondas cósmicas que tingem a imagem ao redor – resquícios da grande explosão – podem mostrar como o universo foi nos tempos de sua criação. Antes, não havia nem estrelas nem galáxias. A partir das imagens da missão Planck, pesquisadores podem chegar mais perto do que aconteceu nos primórdios de tudo a partir do padrão deste fundo manchado.

O padrão de microondas é a marca digital do cosmo a partir do qual os aglomerados e superaglomerados de galáxias foram formados. As diferentes cores representam diferenças mínimas de temperatura e densidade de matéria no universo. De alguma maneira, estas pequenas irregularidades evoluíram a regiões mais densas, que hoje são as galáxias.

O telescópio Planck faz uma verredura de todo o céu. Entretanto, o que está “escondido” em suas imagens pode ser desvendado digitalmente para que astrônomos consigam ver o fundo de microondas na sua totalidade. A grande expectativa é de que esta “fotografia” consiga revelar a assinatura cósmica primordial de um período chamado de inflação – uma era que teoricamente ocorreu logo após o Big Bang e que resultou na drástica expansão do universo em um período muito curto.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

– Nascimento de estrela é observado no “berçário” de Perseus

– Estudo revela por que enormes buracos negros se tornam ativos

– Large Binocular Telescope oferece imagem até dez vezes mais nítida

– Telescópio Herschel encontra buraco ao lado de berçário estelar

– Planck revela imagens surpreendentes da nebulosa de Órion e Via Láctea

– Imagem de incrível berçário estelar é captada na nebulosa de Rosette

– Cientistas identificam nova espécie de supernova “monstruosa”