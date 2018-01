Telescópio guardião identifica primeiro asteroide "potencialmente perigoso"

O telescópio PS1, Panoramic Survey Telescope & Rapid Response System (Pan-STARRS), descobriu um asteroide que passará relativamente perto da Terra em meados de outubro. O objeto tem cerca de 150 metros de diâmetro e foi identificado em imagens obtidas no dia 16 de setembro – a aproximadamente 20 milhões de milhas do nosso planeta.

É o primeiro objeto “potencialmente perigoso” detectado pela Pan-STARRS. “Embora este objeto específico não vá atingir a Terra em breve, a sua descoberta mostra que o Pan-STARRS agora é o sistema mais sensível dedicado à descoberta de asteróides potencialmente perigosos”, diz Robert Jedicke, membro da Universidade do Havaí. “Este objeto foi descoberto quando estava longe demais para ser detectado por outras pesquisas de asteróides”.

De acordo com a equipe, que conta com a participação do Cantreo Harvard-Smithsonian de Astrofísica, a maioria das descobertas já foi catalogada. Contudo, os cientistas suspeitam que há muitos objetos que precisam ser identificados, mais próximos do que se imagina. Eles poderiam causar a devastação de algumas regiões do planeta se atingirem a Terra, mesmo que tais impactos ocorram apenas uma vez em milhares de anos.

O Pan-STARRS foi idealizado para identificar milhares de asteróides novos a cada ano, com uma precisão suficiente para calcular precisamente as suas órbitas em torno do Sol. Qualquer objeto de tamanho considerável que se apresentar de forma perigosa nos próximos 50 anos ou mais serão cuidadosamente monitorados. A previsão precoce poderia fornecer informações suficientes para que uma missão espacial fosse estabelecida com a função de desviar a ameaça.

