Hubble flagra imagens incrivelmente nítidas de confeção cósmica

O telescópio espacial Hubble flagrou imagens muito nítidas de uma “confecção cósmica”: uma região – NGC 2467 – que é uma enorme nuvem de gás, principalmente hidrogênio, que serve como uma incubadora de novas estrelas. Ofuscando parte de nuvens de gás e poeira, estrelas quentes e jovens polvilham a imagem em azul.

Algumas destas brilhantes estrelas, que emitem forte radiação ultravioleta, surgiram das densas nuvens onde nasceram e agora revelam beleza e dão dicas de processos astrofísicos em seu interior.

Análises mostram que a radiação é proveniente de uma única estrela brilhante massiva no centro da imagem, que com sua poderosa emissão de raios “limpou” o entorno – de forma que uma nova geração de estrelas pudesse nascer somente nas regiões mais densas da “borda”.

A NGC foi descoberta no século 19 e está situada no sul da constelação Puppis, que representa a popa do lendário navio Argo, na mitologia grega. Acredita-se que a NGC 2467 esteja a cerca de 13 mil anos-luz da Terra.

