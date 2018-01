Nova terapia aumenta resposta imune contra o vírus da hepatite C

Para pacientes com a forma mais comum de hepatite C em tratamento pela primeira vez, a adição de um inibidor específico de protease denominada “telaprevir” aumentou de forma acentuada a resposta viral em comparação à terapia padrão (RVS ou cura viral). É o que mostraram pesquisadores do NewYork-Presbyterian Hospital e do Weill Cornell Medical Center, nos EUA.

A equipe observou que 75% dos pacientes tratados com a combinação telaprevir, baseado em 12 semanas, seguido de 12 ou 36 semanas da terapia padrão de interferon peguilado -2a e ribavirina, sozinho, conseguiram uma cura viral. Isso em comparação com 44% das pessoas tratadas com 48 semanas de interferon peguilado e ribavirina sozinha.

Além disso, novos dados do estudo mostraram que 62% dos afro-americanos alcançaram a cura viral com o regime telaprevir, em comparação com 25% dos afro-americanos que foram tratados com interferon peguilado e ribavirina sozinha. Mais: 62% dos pacientes com fibrose hepática avançada (cirrose ou fibrose do fígado) obtiveram a cura viral com o regime telaprevir em comparação aos 33% tratados com interferon peguilado e ribavirina sozinha.

“Estes dados inovadores, demonstram que, se aprovado pela FDA, o tratamento com telaprevir pode melhorar drasticamente o futuro tratamento da hepatite C”, diz Ira M. Jacobson, hepatologista e diretor médico do Centro para o Estudo da Hepatite C no NewYork-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center. “Em contraste com o tempo de tratamento-padrão de 48 semanas, a maioria dos pacientes que obtiveram resposta viral no estudo ADVANCE recebeu apenas 24 semanas de tratamento total”.

Os resultados confirmam os resultados da Fase II do estudo PROVE1 EUA, que foi de co-autoria do Dr. Jacobson, e os estudos europeus PROVE2; ambos os estudos foram publicados em 30 de abril de 2009, no New England Journal of Medicine. As taxas gerais de descontinuação por efeitos colaterais foram menores no avanço do que nos estudos anteriores.

Os eventos adversos mais comuns (> 25% das pessoas) registrados em ambos os estudos, independentemente do ramo de tratamento, foram erupção cutânea, fadiga, prurido, cefaléia, náuseas, anemia, insônia, diarréia, sintomas de gripe e febre. A maioria destes eventos adversos foi de leve a moderado.

Telaprevir está sendo desenvolvido pela Vertex Pharmaceuticals Incorporated em colaboração com a Tibotec Pharmaceuticals e Mitsubishi Tanabe Pharma. Vertex financiou o estudo. O Dr. Jacobson recebeu honorários de consultoria e / ou apoio financeiro da Vertex, Roche (fabricante de peginterferon) e Schering-Plough (fabricante de ribavirina).

Hepatite C

A hepatite C é uma doença contagiosa do fígado, que varia em gravidade, de uma doença leve com uma duração de poucas semanas, para uma doença séria, ao longo da vida. Ela resulta de infecção com o vírus da hepatite C (HCV), que é transmitido principalmente através do contato com o sangue de uma pessoa infectada.

O HCV é um sério problema de saúde pública, afetando 3,4 milhões de indivíduos apenas nos Estados Unidos. Existem seis genótipos principais do vírus da hepatite C, que são indicados numericamente. Cerca de 70% dos pacientes com hepatite C nos Estados Unidos, têm o genótipo 1. Embora muitas pessoas com hepatite C não apresentarem sintomas, outros podem ter sintomas como icterícia, dor abdominal, fadiga e febre.

O HCV crônica aumenta significativamente o risco de uma pessoa desenvolver doença hepática crônica, cirrose ou morte. É a razão principal para o transplante de fígado nos Estados Unidos. A co-infecção com HIV é comum, entre as populações e as taxas de HIV positivo são maiores. Muitas pessoas infectadas com o vírus da hepatite C pelo compartilhamento de agulhas ou outro equipamento para injetar drogas, pode ter recebido uma transfusão de sangue há 20 anos.