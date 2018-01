Teste de sangue promete diagnóstico objetivo e rápido da esquizofrenia

Um novo teste de sangue que promete diagnosticar a esquizofrenia de maneira rápida, simples e precoce deve ser lançado ainda em 2010. A novidade é resultado de uma pesquisa liderada pela Dr. Sabine Bahn, do Cambridge Centre for Neuropsychiatric Research, e da colaboração de Psynova e Rules-Based Medicine Inc., que recentemente descobriram que uma combinação de biomarcadores de proteína poderia ser utilizada para auxiliar no diagnóstico da doença.

Enquanto muitas condições psiquiátricas compartilham sintomas, as intervenções clínicas variam, tornando o diagnóstico acurado necessário o mais cedo possível. A proposta é desenvolver um método pouco invasivo, objetivo para ajudar a diagnosticar a doença, diferenciando a esquizofrenia da desordem bipolar e depressões.

Biomarcadores

O termo biomarcadores é usado para definir o método que mede o comportamento de proteínas no sangue a fim de avaliar a presença de alguma doença, ou seja, uma forma de medição dos processos biológicos normais – ou anormais do corpo -, processos patológicos ou uma resposta do organismo a alguma intervenção terapêutica.

Esquizofrenia

A esquizofrenia é um transtorno psíquico grave que pode resultar em alucinações, delírios e perda de contato com a realidade. Não são conhecidas as causas da doença, embora uma teoria genética admita a influência de vários genes “ativados” por fatores ambientais. A teoria neurobiológica, parcialmente comprovada, defende que a esquizofrenia é causada por alterações bioquímicas no cérebro: uma disfunção dopaminérgica. Nenhuma explicação, contudo, pode individualmente explicar satisfatoriamente a doença. Por este motivo, o tratamento é feito em várias abordagens e quanto mais precoce o diagnóstico, mais favorável é o resultado das intervenções.