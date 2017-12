Bizarras e engraçadinhas: as dez espécies mais interessantes de 2009

Uma equipe internacional formada por cientistas responsáveis pela exploração e classificação de novas espécies divulgou a lista com os “dez mais” de 2009: as descobertas que mais causaram “frenesi” no ano passado. Entre elas, uma plantinha carismática (e carnívora) brasileira do tamanho de uma bola de futebol americano.

Na lista estão peixinhos com presas, esponjas carnívoras, vermes – que, quando ameaçados, soltam “bombas” verdes luminosas -, um inhame da ilha de Madagascar, lesmas do mar que comem insetos, um peixe-sapo totalmente psicodélico, pequenos cogumelos em formato bastante sugestivo, um peixe elétrico nada convencional e uma aranha dourada capaz de tecer as maiores teias já vistas.

O International Institute for Species Exploration (Instituto Internacional para Exploração de Espécies), da Universidade Estadual do Arizona, nos EUA, já está preparando a lista com os melhores “achados” de 2010.

Veja a lista (em inglês) das espécies mais glamourosas de 2009 no site do International Institute for Species Exploration.

