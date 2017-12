Trepadeira está contribuindo para excesso de poluição por ozônio

Quem diria: o verde pode, muitas vezes, ser prejudicial à saúde. De acordo com um estudo publicado pelo Proceedings of The National Academy of Sciences, uma trepadeira invasora que está se espalhando pelo sudoeste dos EUA é um dos principais contribuintes no aumento da poluição de ozônio de superfície.

O kudzu, uma videira nativa do Japão e sudeste da China, produz isopreno e óxido nítrico que, quando combinados com o nitrogênio do ar, formam o ozônio – poluente do ar que causa muitos problemas à saúde, além de dificultar o crescimento de algumas vegetações. Introduzida nos EUA no século 19, cresce rapidamente, superando em três vezes a taxa de outras árvores e vegetações.

De acordo com os pesquisadores, a reação química causada pelo kudzu leva a um aumento de cerca de 50% da insalubridade ocasionada pelo excesso de ozônio, sendo uma porcentagem maior do que a redução proveniente de medidas com automóveis. para controlar a poluição.

O trabalho foi realizado por pesquisadores da Universidade da Virgínia, Harvard e Columbia, baseado em regiões da Geórgia, nos EUA.

Ozônio, essencial aos poucos

O ozônio irrita olhos, nariz, garganta e pulmões. Pode causar asma e câncer de pulmão. Embora essencial na Terra, na atmosfera superior – onde protege contra o excesso de radiação ultravioleta -, torna-se perigoso ao estar presente na superfície do planeta. Geralmente, a concentração de ozônio aumenta no verão, em decorrência das reações químicas das plantas.

