Tudo pela fama? Chipanzés imitam indivíduos mais populares do grupo

Seus filhos podem não dar a mínima para isso, mas macacos costumam ouvir “a voz da experiência”. Pesquisadores da Universidade de Emory, nos EUA, descobriram que chipanzés preferem seguir o exemplo de indivíduos mais experientes e com “status” ao resolver um problema ou adotar um novo comportamento.

O estudo, apresentado na edição online da PLoS One, confirma que o processo de aprendizagem e adoção de novas condutas são moldadas pelas características sociais do indivíduo. Chipanzés são semelhantes aos seres humanos na maneira de imitar membros “populares” da sociedade.

Para a pesquisa, os chipanzés foram separados em dois grupos, observando outros macacos separados por status e experiência que deveriam resolver um problema, cada qual usando uma técnica diferente para chegar à solução. Ao serem submetidos aos mesmos testes, os chipanzés que apenas observaram anteriormente resolveram imitar o comportamento dos indivíduos mais prestigiados.

“Já que ambas as técnicas eram igualmente difíceis, mostradas em mesmo número pelos dois modelos e com resultados iguais, concluímos que os chipanzés mais copiados gozavam de um prestígio maior do que os outros”, explica Victoria Horner, responsável pelo estudo. “Se tendências similares operam na natureza, a disseminação de comportamentos culturais pode ser significativamente moldada pelas características do artista original”.

