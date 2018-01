Cadeiras de rodas poderão detectar terreno ruim e ajustar força

Cadeirantes podem controlar a força dos braços ao passar por terrenos lamacentos ou cheios de pedras com suas cadeiras de rodas manuais. Entretanto, percursos acidentados tendem a ser um problema sério para quem utiliza cadeiras elétricas. Agora, pesquisadores da Universidade Estadual da Flórida, nos EUA, estão tentando desenvolver um sistema que permitirá a cadeiras de rodas elétricas detectar terrenos perigosos e ajustar automaticamente as configurações para que as manobras sejam realizadas com uma segurança maior.

Um dispositivo originalmente desenvolvido para uso militar – laser line striper – foi adaptado para classificar as condições de um terreno para que o sistema de cadeira de rodas possa se ajustar. “Sou inspirado na ideia de aplicar a tecnologia originalmente para campos de batalha para melhor a qualidade de vida do cotidiano de soldados feridos e outros”, diz Emmanuel Collins, diretor do centro de sistemas inteligentes, controles e robótica da universidade.

O método já havia sido desenvolvido para detecção automática do terreno por veículos militares robotizados, e vários automóveis com tração quatro rodas já estão no mercado com esta tecnologia. O pesquisador então pensou que a mesma ideia poderia ser aplicada a cadeiras de rodas elétricas, proporcionando mobilidade e independência a deficientes. De acordo com a equipe, a tecnologia poderá auxiliar cadeirantes dentro de cinco anos.

