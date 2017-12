Vacina de DNA corta fornecimento de sangue para tumor

E se fosse possível cortar o “alimento” de um câncer? Pensando assim, pesquisadores do Instituto Karolinska, na Suécia, desenvolveram uma vacina de DNA que restringe o fornecimento de sangue para tumores. Em testes com ratos, o método retardou o crescimento de tumores decorrentes de câncer de mama.

Maior do que alguns milímetros, um tumor precisa estimular a formação de vasos sanguíneos capazes de suprir o estoque de oxigênio e nutrientes para a sua manutenção.

Uma proteína conhecida como DLL4 foi recentemente identificada como um componente importante na regulação da formação de vasos sanguíneos. Quando um novo vaso sanguíneo começa a crescer a partir de um vaso existente, a DLL4 é expressa, impedindo que as células vizinhas constituam novos vasos. Se a expressão da DLL4 é bloqueada em um tumor, há um aumento na formação de vasos sanguíneos não-funcionais, que resultam no retardo do crescimento do tumor.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os pesquisadores então desenvolveram uma vacina que age na DLL4, que causa uma resposta imunológica à proteína. A estratégia dificulta o crescimento do tumor, já que induz a criação de uma rede “apertada” de vasos sanguíneos não-funcionais e pobres em fornecimento de sangue. Melhor: a vacina não causa efeitos adversos nem afeta a capacidade de cicatrização em animais.

“Nós trabalhamos com tumores de câncer de mama, uma vez que muitas vezes eles expressam altos níveis de DLL4, enquanto o tecido mamário normal não”, explica Kristian Pietras, responsável pelo trabalho. “Esperamos ser possível utilizar a vacina para prevenir a recorrência do câncer de mama após intervenção cirúrgica”.

A vacina de DNA envolve a injeção de um fragmento de DNA que contém o gene para a proteína contra a qual se pretende atuar. Células do organismo absorvem a vacina temporariamente, aumentando a capacidade do sistema imunológico de reconhecer a ameaça.

Veja também: