Jogos de videogame para cegos mantêm crianças saudáveis

Por incrível pareça, a Universidade de Nevada, Reno, EUA, desenvolveu um software de jogos para crianças com deficiência visual batizado de “VI Fit”. A boa notícia foi divulgada ontem pela universidade.

O VI Fit, é uma adaptação de jogos populares do Nintendo Wii Sports desenvolvida pelo departamento de engenharia e ciência da computação para ajudar crianças que não enxergam a se exercitarem e, assim, manter a saúde através de videogames. O sistema oferece um “exergame” de tênis e de boliche baseado na sensibilidade de movimentos. Os dois jogos são os primeiros de uma série que está em processo de desenvolvimento.

Segundo Eelke Folmer, líder da equipe de pesquisa do sistema, “a falta de visão constitui uma barreira significativa para a participação em atividade física e, consequentemente, crianças com deficiências visuais costumam ter taxas altas de obesidade e doenças relacionadas com ela, como por exemplo, a diabetes”.

Para jogar é preciso ter a posse de um videogame Wii e o controle especial, este último de custo acessível.

Os jogos de tenis e boliche já estão disponíveis. O melhor é que eles podem ser baixados gratuitamente no endereço http://www.vifit.org/

Como funciona

O “exergame” é um tipo de jogo que utiliza a atividade física como entrada. O VI Tênis complementa a capacidade de jogar tenis do Wii ao fornecer dicas de áudio e vibração que indicam quando jogar e quando rebater a bola. Ele pode ser jogado contra o computador, ou contra um amigo, utilizando dois Wii remotos.

O jogo de tênis foi testado em 13 crianças com deficiência visual e a avaliação dos resultados demonstrou altos níveis de gasto de energia ativa, um benefício à saúde destas crianças.

O jogo de boliche possue um recurso de aprendizagem motora que ajuda os jogadores a encontrar a direção para a qual a bola deve ser lançada através de vibração tátil. Recursos de áudio e fala indicam o resultado da partida. Testado em adultos, os níveis de gasto energético mostraram ser os mesmos de quem caminha.

Agora, a equipe de Former está explorando formas alternativas de interação nos jogos que permitam que indivíduos com deficiências visuais possam aumentar suas participações em atividades físicas.

