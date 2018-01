Suplementos de vitamina B podem desacelerar atrofia do cérebro

Comprimidos diários de vitamina B podem reduzir pela metade a taxa de encolhimento do cérebro em idosos que sofrem de problemas leves de memória. Dois anos de ensaios clínicos randomizados conduzidos por pesquisadores da Universidade de Oxford mostram que o nutriente pode melhorar transtornos cognitivos leves e modificar até o curso de doenças como o Alzheimer.

Algumas vitaminas do complexo B (ácido fólico, vitamina B6 e vitamina B12) são conhecidas por controlar os níveis do aminoácido homocisteína no sangue. Níveis elevados de homocisteína são associados a um risco maior de desenvolver o mal de Alzheimer na velhice. Seguindo este raciocínio, os pesquisadores testaram se a diminuição das taxas do aminoácido poderia atuar contra a atrofia cerebral observada na doença.

A pesquisa envolveu 168 participantes com 70 anos ou mais com problemas leves de memória. Metade tomou altas doses de vitamina B por dois anos; a outra recebeu placebo. Ressonâncias magnéticas avaliaram a taxa de atrofia do cérebro durante este período. A equipe descobriu que pessoas que tomaram o suplemento tiveram atrofia cerebral de 0,76% ao ano, ao passo que no grupo de placebo a redução foi de 1,08%. Os voluntários também foram submetidos a testes cognitivos, reforçando os resultados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com os pesquisadores, o trabalho demonstra que a vitamina B poderia retardar o desenvolvimento do Alzheimer. Entretanto, novos ensaios clínicos devem ser realizados para avaliar melhor a ação dos complexos no cérebro.

Veja também:

– Pessoas com Parkinson realizam tarefas automatizadas melhor

– Uso de vitamina A por lactante aumenta chances de bebê contrair HIV

– Vitamina D pode prevenir e até mesmo atuar contra o Parkinson

– Suplementos de óleo de peixe podem reduzir em até 32% risco de câncer

– Altos níveis de vitamina E podem proteger contra o mal de Alzheimer

– Vitamina B6 pode reduzir risco de câncer de pulmão em até 50%

Leia mais sobre: Alzheimer.