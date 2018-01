Yoga induz liberação de substância química que regula os nervos

A yoga tem um efeito positivo sobre o humor de uma pessoa, diminuindo os níveis de ansiedade mais do que caminhar ou outras formas de exercício. De acordo com pesquisadores da Universidade de Boston, nos EUA, isso pode ocorrer em função dos altos níveis de processos químicos no cérebro.

A prática tem sido associada ao aumento dos níveis do ácido gama-aminobutírico, ou GABA, uma substância química no cérebro que ajuda a regular a atividade dos nervos. A atividade de GABA é reduzida em pessoas com transtornos de humor e ansiedade, e medicamentos que aumentam sua atividade são normalmente prescritos para controlar isso.

Levando estes dados em consideração, a equipe demonstrou que níveis mais altos de GABA, medidos após aulas de yoga, estão associados à melhora do humor e diminuição da ansiedade. Os autores do artigo publicado no “The Journal of Alternative and Complementary Medicine”, sugerem que a prática estimula regiões específicas do cérebro, conduzindo desta forma alterações nos neurotransmissores endógenos, como antidepressivos naturais.

