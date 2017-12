Dinossauros…, e daí?

Quem não quer encontrar um dinossauro? Deparar-se com um grande esqueleto é daqueles momentos que jamais esquecemos. Todos deveriam ter esta chance.

Dinossauros pelo mundo

Assim como a pintura, a música, o esporte e a literatura, diversos países transformaram sua pré-história num item da sua cultura. Crianças e adultos conhecem os dinossauros e animais pré-históricos que habitaram suas terras, as plantas que os alimentavam, e as paisagens que se sucederam no tempo centenas de milhões de anos na região em que hoje vivem.

Eles os conhecem porque seus esqueletos são exibidos por incontáveis museus de história natural. Além disso, suas aparências e modos de vida nas paisagens pré-históricas em que viviam foram minuciosamente ilustrados em milhares de páginas de livros escritos para todas as idades. Crianças aprendem sobre a pré-história nas escolas.

Dinossauros do Brasil

É verdade que não sabemos muito sobre os nossos dinossauros, e quase nada sobre a nossa pré-história. Mas o fato de não nos interessamos por eles se deve a uma única razão: nós não os conhecemos.

Nossos dinossauros são fascinantes. Eles nos ensinam sobre si mesmos: suas imensas dimensões, ornamentos luxuosos, hábitos e idades incrivelmente antigas. Nos ajudam a enxergar um passado distante, mundos dos supercontinentes Pangea e Gondwana, dos já extintos oceanos Tétis e Pantalassa.

Eles testemunharam a evolução de nossas paisagens atuais, e a construção de muitas riquezas ainda hoje guardadas em nossas rochas. Tudo que vemos à nossa volta, e tudo o que temos abaixo de nossos pés, foi construído durante a nossa pré-história. Os dinossauros andavam por aqui quando as primeiras flores se abriram, e sentiram seus primeiros perfumes. Pouco antes da separação do Gondwana, caminharam pelas praias dos lagos formados ao longo das fraturas que arrebentariam o velho supercontinente. Naquelas águas se acumulou a rica matéria orgânica que deu origem aos bilhões de tambores de petróleo guardados até hoje nas camadas do pré-sal.

Eles presenciaram o nascimento do Oceano Atlântico e da América do Sul. Deixaram suas pegadas nas areias do grande deserto cujas rochas guardam hoje o terceiro maior reservatório de água doce do mundo: o aquífero Guarani. Fugiram do furor de um vulcanismo que por 10 milhões de anos acumulou lavas com espessuras de até dois quilômetros, fonte de toda a terra roxa que enriqueceu o sul e sudeste do Brasil.

Conhecemos hoje, cerca de 30 espécies que viveram em nossas terras. Felizmente, já temos vários de seus esqueletos montados por museus em todo o Brasil. Diversos livros escritos por paleontólogos brasileiros, revelam quais foram e como viviam os dinossauros e animais pré-históricos que viveram por aqui. Ter interessar por eles é uma chance de aprender como a geologia e a biologia trouxeram até nós todas as maravilhas que compõem o mundo em que hoje vivemos.

Veja abaixo alguns museus pelo Brasil onde poderá se encontrar com esqueletos de dinossauros brasileiros e de outras regiões do mundo.

São Paulo – Capital

Museu de Zoologia

Universidade de São Paulo

Av. Nazaré, 481 – Ipiranga

Museu de Geociências

Cidade Universitária

Instituto de Geociências

USP – Universidade de São Paulo

Rua do Lago, 562 – Butantã

São Paulo – Interior

Sabina – Escola Parque do Conhecimento

(Onde está o único esqueleto de Tyrannosaurus rex na América do Sul)

Rua Juquiá, s/no. – Bairro Paraíso (entrada na altura do no 135), Santo André

Museu de História Natural de Taubaté

Rua Juvenal Dias de Carvalho, 111, Taubaté

Museu de Ciências de São Carlos Professor Mário Tolentino

(Lá você conhecerá a maior coleção de pegadas de dinossauros do Brasil)

Praça Coronel Sales, São Carlos

Museu de Paleontologia de Marília

Av. Sampaio Vidal, 245, Centro

Anexo à Biblioteca Municipal, Marília

Rio de Janeiro

Museu Nacional

Quinta da Boa Vista, São Cristóvão

Minas Gerais

Museu de Ciências Naturais

Avenida Dom José Gaspar, 290 — Bairro Coração Eucarístico

Belo Horizonte

Museu dos Dinossauros

Universidade Federal do Triângulo Mineiro

BR 262, Bairro de Peirópolis

Uberaba

Rio Grande do Sul

Museu de Ciências e Tecnologia

Av. Ipiranga, 6681, Prédio 40, Porto Alegre

Santa Catarina

Museu da Terra e da Vida

Avenida Presidente Nereu Ramos, 1071

Jardim do Moinho, Mafra

Ceará

Museu de Paleontologia de Santana do Cariri

Rua Dr. José Augusto Araújo, 326, Santana do Cariri

Paraíba

Vale dos Dinossauros

Município de Sousa, Alto Sertão

420 km de João Pessoa, Sousa

Para saber mais: