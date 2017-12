Como e por que esquecemos ou precisamos esquecer? “A arte de esquecer”, do neurocientista Iván Izquierdo, responde a esta e outras perguntas. Mostra que cada um de nós é quem é porque tem suas próprias memórias. Portanto, aprender a distinguir entre as informações que devemos deixar de lado e as que devemos guardar é uma arte difícil. Publicado pela Editora Vieira & Lent, livro trata dos vários tipos de memória, de suas respectivas áreas cerebrais, bem como das três grandes formas de exercer a arte do esquecimento.Como e por que esquecemos ou precisamos esquecer? “A arte de esquecer”, do neurocientista Iván Izquierdo, responde a esta e outras perguntas. Mostra que cada um de nós é quem é porque tem suas próprias memórias. Portanto, aprender a distinguir entre as informações que devemos deixar de lado e as que devemos guardar é uma arte difícil. O coordenador do Centro de Memória do Instituto do Cérebro da PUC-RS fala dos vários tipos de memória, de suas respectivas áreas cerebrais, bem como das três grandes formas de exercer a arte do esquecimento: o bloqueio, a extinção e a repressão. Para Iván Izquierdo, a arte de esquecer ou, no caso, a arte de não saturar os mecanismos da memória é algo inato, algo que nos beneficia de maneira anônima, pois nos impede de naufragar em meio às nossas próprias recordações. A edição revista e atualizada de “A arte de esquecer” já está à venda. No site da Editora Vieira & Lent, a obra pode ser adquirida com 20% de desconto e frete grátis. Acesse: www.vieiralent.com.br/artedeesquecer