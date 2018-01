A NOVA CORRIDA ESPACIAL?

.

O serviço de notícias Nature News, ligado à revista Nature (uma das principais publicações científicas do mundo), publicou um artigo sobre a entrada do Brasil no European Southern Observatory (ESO), tema sobre o qual escrevi no blog algumas semanas atrás, com o título Quanto vale conhecer o universo?.

Segundo a matéria, o fortalecimento do ESO com a entrada do Brasil vai acirrar a disputa entre europeus e americanos pela primazia da pesquisa astronômica mundial. As últimas gerações que olharam para o espaço tiveram a Nasa como ícone. Será que agora a sigla ESO substituirá a NASA como principal referência em pesquisa espacial?

Para ler o artigo da Nature News (em inglês), clique aqui.

FOTO: Vista do Cerro Armazones, onde será construído o maior telescópio do mundo, o European Extremely Large Telescope (E-ELT). Crédito: ESO / S.Brunier