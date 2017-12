A SEGUNDA (QUASE) ESTRELA DO SISTEMA SOLAR

Falando em planetas gigantes gasosos, veja só essas fotos feitas pelo Telescópio Espacial Hubble, que acabam de ser divulgadas pela Agência Espacial Europeia (ESA).

Esse monstrengo aí, claro, é Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Um gigante gasoso de respeito! E muito bonitão, na minha opinião, que muda constantemente sua “maquiagem” atmosférica.

As imagens mostram uma comparação entre o padrão de nuvens visto em julho do ano passado e junho deste ano. Perceba como a aparência do planeta mudou … Isso porque, como indica o nome, os gigantes gasoso não são planetas sólidos. Eles são planetas de gás! Nada do que você enxerga em Júpiter é sólido. Tudo isso são nuvens. Imagine só!

É provável que Júpiter tenha um núcleo sólido, com até 15 vezes a massa da Terra, mas ele fica muito, muito lá no fundo, envolto em uma camada de hidrogênio líquido metálico e espremido por pressões elevadíssimas. (a imagem abaixo mostra uma comparação do tamanho de Júpiter com o tamanho da Terra…. mas o núcleo sólido não teria 15 vezes o diâmetro da Terra… teria 15 vezes a massa!, que é algo muito diferente)

A diferenças de coloração na atmosfera de Júpiter refletem pequenas diferenças na temperatura e na composição química das nuvens, segundo informações do site The Nine Planets. As faixas mais claras são chamadas Zonas, e as mais escuras, Cinturões. E tudo isso está em movimento … Aliás, curiosamente, faixas adjacentes se movem em direções opostas.

Imagine então essa bola de gás gigantesca, super densa, com faixas de nuvens correndo em direções opostas e marcadas por tempestades igualmente gigantescas (várias delas maior do que a Terra), e esse é Júpiter. Uma loucura.

O planeta todo é feito 90% de hidrogênio e 10% de hélio … muito parecido com a composição de uma estrela, caso alguém se lembre. De fato, se o planeta fosse ainda maior (bem maior) a pressão interna criada pelo acúmulo de gases no seu núcleo seria tão grande que átomos de hidrogênio passariam a se fundir, produzindo átomos de hélio, e o planeta “acenderia”…. ou seja, viraria uma estrela de fato, como o nosso Sol. Imagine só!

A maioria dos exoplanetas descobertos até agora são assim, gigantes e gasosos como Júpiter, só que ainda maiores. Tá cheio deles por aí.

Abraços a todos.