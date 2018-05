Ambientalistas protestam contra loteamento político do ICMBio

Servidores de vários parques nacionais — incluindo Tijuca, Iguaçu e Fernando de Noronha — devem fazer manifestações hoje, em protesto contra o loteamento político do ICMBio, órgão do Ministério do Meio Ambiente (MMA) responsável pela gestão de todas as áreas protegidas federais.

Ontem era dada como certa a nomeação de Cairo Tavares, do PROS, para a presidência do instituto. Um jovem cientista político, Tavares é Secretário Nacional de Formação Política do partido, sem qualquer experiência profissional ou acadêmica na área ambiental. Ele chegou a fazer reuniões com servidores ontem na sede do ICMBio em Brasília, mas a nomeação não fui publicada ainda no Diário Oficial da União.

Segundo ambientalistas e servidores, é a primeira vez que alguém sem perfil técnico deverá assumir a presidência do instituto, criado em 2007 como um desmembramento do Ibama. O ICMBio é responsável pela gestão de 333 unidades de conservação federais (incluindo parques nacionais e reservas biológicas), que correspondem a 9% da área terrestre e 24% do território marinho nacional. É também o órgão técnico responsável pela elaboração de pareceres e normas para conservação de espécies ameaçadas de extinção, com implicações diretas para o licenciamento de obras, empreendimentos e outras atividades de potencial impacto ambiental, como agricultura, pesca e mineração.

“Como você reagiria se para a presidência do Banco Central fosse nomeado um indicado político sem nenhuma experiência em economia? Ou se para técnico da seleção brasileira de futebol, fosse indicado um jovem político que nada entende sobre o assunto?”, diz um manifesto divulgado hoje por servidores do órgão. “Os servidores do ICMBio repudiam veementemente a possibilidade de nomeação do Sr. Cairo Tavares como Presidente deste Instituto, ou de qualquer outra nomeação baseada em interesses políticos contraditórios ao interesse público e à missão do ICMBio.”

O nome inicialmente indicado para assumir o órgão era o do vice-presidente do PROS, Moacir Bicalho; mas a nomeação foi fortemente contestada e acabou sendo descartada. No lugar dele, surgiu a indicação de Tavares. Até o mês passado, o presidente do ICMBio era o oceanógrafo Ricardo Soavinski, que deixou o cargo para assumir a presidência da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

Tavares foi contactado ontem pela reportagem, mas preferiu não se manifestar. Segundo informações do seu currículo Lattes, ele é formado em Ciência Política pelo UDF Centro Universitário (graduado em 2010). Ele também é diretor técnico da Fundação da Ordem Social, ligada ao PROS.

Motivações

É a primeira vez, em uma década de existência, que o ICMBio desperta o interesse político de algum partido. Especula-se que a novidade esteja ligada à aprovação da Medida Provisória 809, de dezembro de 2017, que conferiu ao ICMBio autoridade sobre a gestão dos recursos de um fundo de compensação ambiental, com valor estimado de R$ 1,8 bilhão. O instituto deverá escolher uma instituição financeira para administrar o fundo, e os recursos poderão ser usados, entre outras finalidades, para a desapropriação de imóveis privados em áreas de conservação federais.

“O ICMBio nunca foi interessante para ninguém, porque sempre foi um órgão falido. Agora, de repente, ficou interessante”, diz a diretora-executiva da Rede Nacional Pró-Unidades de Conservação, Angela Kuczach. O lado bom de não ter muito dinheiro, segundo ela, era que o presidência do órgão sempre foi ocupado por pessoas de perfil técnico. “Que tipo de comprometimento você pode esperar de alguém que não tem nenhuma ligação com a área?”, diz.

No icônico Parque Nacional do Iguaçu, servidores vão expor faixas, distribuir panfletos e abordar visitantes para informá-los sobre a importância do ICMBio e os riscos envolvidos numa nomeação política. “Vamos orientar os turistas sem estressá-los e tentando interferir o mínimo possível no funcionamento do parque”, disse ao blog o analista ambiental Edilson Esteves, chefe substituto e representante dos servidores em Iguaçu.