ANO CHAPA QUENTE

.

Uma notícia já um pouco fria (divulgada no início do mês), mas que pode estar relacionada ao problema do branqueamento dos corais que abordei dois posts atrás: o ano de 2010 deverá ser um dos 3 mais quentes dos últimos 160 anos, desde que as medições instrumentais de temperatura começaram a ser feitas. Talvez o mais quente já registrado … dependendo de como os termômetros se comportarem até o fim deste mês. A análise final deverá ser publicada no início de 2011 pela Organização Mundial de Meteorologia (WMO). Mais informações neste link.

Abraços a todos.