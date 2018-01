Biblioteca de Darwin no HMS Beagle é ‘republicada’ online

Charles Darwin passou quase cinco anos à bordo do HMS Beagle*, entre 1831 e 1836, navegando ao redor do mundo, observando uma enorme variedade de animais, plantas, culturas, ecossistemas, fósseis e formações geológicas; e formulando ideias sobre como diferentes espécies surgem e evoluem no planeta Terra (que hoje sabemos ser por meio dos processos de seleção natural; graças a ele, Alfred Russel Wallace e vários outros cientistas/naturalistas que contribuíram para a construção desse conhecimento ao longo dos últimos 150 anos).

Todos nós sabemos o que Darwin escreveu depois daquela incrível viagem. Mas o que será que ele leu a bordo do Beagle durante todo aquele tempo no mar? Já parou para pensar sobre isso? A resposta está nesta biblioteca digital, compilada pelo projeto Darwin Online, que reproduz, de maneira incrivelmente ilustrada e detalhada, as 181 obras (organizadas em mais de 400 volumes) que compunham a biblioteca flutuante do Beagle (que, como se pode ver na figura acima, ficava numa cabine na parte traseira da embarcação): http://migre.me/kuqu0

Segundo os historiadores do projeto, a biblioteca do navio foi uma fonte importante de pesquisa e inspiração para o jovem Darwin. A coleção era composta de relatos de viagens expedicionárias, como aquela que ele mesmo realizava com o capitão FitzRoy naquele momento (36%), livros de história natural (33%), geologia (15%), cartografia (7%), literatura (4%), referência (3%) e história (2%). Vale a pena conferir. Imagine só!

Mais informações sobre o projeto Darwin Online neste link: http://darwin-online.org.uk/

Infográfico animado sobre viagem do Beagle: http://migre.me/kuqZR

Mais informações sobre Alfred Russel Wallace nos links abaixo:

Alfred Russel Wallace, já ouviu falar?: http://migre.me/kuqMi

O outro pai da evolução: http://migre.me/kuqGD

(*Curiosidade: HMS significa Her Majesty’s Ship, prefixo usado pelos navios da marinha britânica)

