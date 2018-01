.

Aproveitando o gancho do resgate dos mineiros no Chile, vale muito a pena ver essa galeria de fotos das Cavernas de Cristal do México, produzida pela National Geographic.

Inacreditável o que se esconde debaixo dos nossos pés. Imagine só!

Abraços a todos.