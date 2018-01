CÉLULAS-TRONCO: PROMESSA RENOVADA

Minhas reportagens de hoje no Estadão. São apenas uma pincelada de muita ciência interessante que foi apresentada esta semana no Congresso Brasileiro de Células-Tronco e Terapia Celular e num workshop de cientistas brasileiros, argentinos e californianos ligados ao Instituto de Medicina Regenerativa da Califórnia (CIRM). Juntando tudo que foi apresentado, dava para preencher tranquilamente umas 10 páginas de jornal … mas eu só tinha uma e meia à disposição, infelizmente. Ficam várias ideias de reportagem para o futuro. Desta vez, optei por focar nas pesquisas da Califórnia, já que não é todo dia que se pode sentar e tomar um café com o presidente do CIRM.

Os textos na íntegra estão aqui:

Cientistas reforçam promessa terapêutica das células-tronco

Iniciativa foi de Schwarzenegger

Projetos com células embrionárias são minoria

Anvisa assume competência para regular terapias (deve estar no site em algum lugar, mas eu mesmo não consigo achar …)

Câmara técnica vai avaliar tratamento contra rugas (idem)

