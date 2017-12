No mesmo dia em que o governo federal anunciou o novo inventário de emissões de gases do efeito estufa do Brasil, entidades representando mais de 700 organizações da sociedade civil divulgaram uma carta rompendo com o governo e retirando-se do processo de revisão do Plano Nacional sobre Mudança do Clima.

A íntegra da carta pode ser lida

Documento neste link PDF

. O clima, aparentemente, não está nada bom, apesar da redução significativa das emissões brasileiras nos últimos anos.