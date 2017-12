Confirmado: Desmatamento da Amazônia em 2012 foi o menor da história

FOTO: ROBSON FERNANDJES/ESTADÃO – Copyright

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou nesta manhã os dados finais, consolidados, sobre o desmatamento na Amazônia em 2012 (mais especificamente, no período que vai de agosto de 2011 a julho de 2012, que é como funciona o calendário de monitoramento do bioma). Os números são um pouco melhores, ainda, do que as estimativas divulgadas em dezembro, que já colocavam 2012 como o ano de menor desmatamento da história na Amazônia (mais especificamente, desde 1988, quando o sistema de monitoramento começou a funcionar).

Segundo o Inpe, foram desmatados 4.571 km² em 2012, o que representa uma queda de 29% em relação a 2011. (A estimativa preliminar, divulgada em dezembro, era de 4.656 km², com queda de 27%.) O relatório completo de dados já está disponível na página do instituto.

(Leia abaixo entrevista com o ex-diretor do Inpe Gilberto Câmara. Segundo ele, a melhoria dos serviços do Inpe — entre os quais, o monitoramento da Amazônia, da Mata Atlântica e de outros biomas — está em risco por causa de entraves legais e burocráticos enfrentados pelas instituições públicas de ensino e pesquisa.)