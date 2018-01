A convite do blog, o presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC), Luiz Davidovich, gravou um depoimento em vídeo, convocando a comunidade científica e a sociedade a participarem da Marcha pela Ciência, que ocorre neste sábado (22) em várias cidades do Brasil e do mundo.

“A ciência brasileira está em crise”, diz Davidovich. “O futuro do país está ameaçado, porque o futuro depende da ciência e da inovação tecnológica.”