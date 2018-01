Estadão é candidato a prêmio de jornalismo sobre oceanos

Foto: Reportagem submarina em Abrolhos. Crédito: Enrico Marone

Caros amigos/leitores,

Nos últimos dois anos me dediquei pessoalmente à produção de reportagens especiais relacionadas à conservação da biodiversidade e dos ecossistemas marinhos — temas que, infelizmente, ainda não recebem a devida atenção do público, nem das autoridades e nem da mídia em geral. Para minha surpresa, esse esforço não passou totalmente despercebido, e descobri hoje que o “meu jornal”, o Estadão, está sendo indicado para receber a Menção Honrosa Marinha do já tradicional Prêmio de Reportagem sobre a Mata Atlântica, organizado pelas organizações SOS Mata Atlântica e Conservação Internacional.

Uma votação foi aberta para eleger o merecedor da nova honraria. Se puderem votar no Estadão, agradeço. Para votar, clique aqui: http://www.premioreportagem.org.br/mencao-marinha/#enquete

Algumas reportagens recentes que publiquei sobre o tema estão linkadas abaixo. Obrigado.

Reportagem Especial: Atol das Rocas, Paraíso Inóspito

Um mergulho nos recifes “invisíveis” de Abrolhos

Marinha muda posição e abre caminho para criação do Parque Nacional Marinho de Alcatrazes

Reportagem Especial: Tubarões do Recife

Reportagem Especial Alpha Crucis: No mar, em busca de água

Raias e tubarões ganham status de proteção