Estudo brasileiro na Science comprova capacidade do zika vírus de matar células neuronais humanas

Não é comum ver o nome de cientistas ou instituições brasileiras em destaque nas revistas de maior impacto científico do mundo, como Science e Nature. Na maioria dos casos, eles aparecem como coadjuvantes de algum trabalho multicêntrico internacional — o que não é nenhum desmérito; pelo contrário, visto que essas colaborações são absolutamente essenciais para a evolução da ciência nacional.

Mais raro é ver algum trabalho nessas revistas em que o autor principal é um brasileiro. E mais raro ainda é encontrar um trabalho feito 100% no Brasil — como este, que acaba de ser publicado online pela Science, 100% “made in Brazil”, por pesquisadores da UFRJ e do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR): Zika virus impairs growth in human neurospheres and brain organoids . Aliás, menos de um mês depois de outro trabalho importante, também liderado por brasileiros, ter sido publicado na mesma revista, com uma análise comparativa de sete genomas de zika vírus: Zika virus in the Americas: Early epidemiological and genetic findings ; liderado por pesquisadores do Instituto Evandro Chagas, no Pará.