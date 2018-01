Furacão vermelho em Saturno

A missão Cassini, da Nasa, divulgou essa imagem fantástica de um gigantesco furacão rodopiando na atmosfera sobre o pólo norte de Saturno. Segundo as medições feitas pelos cientistas, só o olho do furacão tem cerca de 2 mil km de diâmetro (20 vezes maior do que a média de um furacão na Terra), e a velocidade de deslocamento das nuvens ao seu redor chega a 540 km/h. Imagine só!

É a primeira foto feita do pólo norte de Saturno iluminado pelo Sol desde 1981, segundo o press release divulgado pelo laboratório CICLOPS (Cassini Imaging Central Laboratory for Operations). As cores não são o que enxergaria com olhos humanos : a imagem foi feita usando filtros para diferentes espectros na região do infra-vermelho próximo. Vermelho representa nuvens baixas e verde, nuvens altas.

Abaixo, uma outra foto da Cassini (também com cores “falsas”), em que a mesma tempestade aparece no centro. Ao fundo, os anéis de Saturno, coloridos de azul.