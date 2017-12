GALINHOSSAURUS REX – A REVANCHE

Foi só eu falar em dinossauros e pássaros, vejam só o que apareceu na última edição da revista Nature: mais um dinossauro coberto de penas…. e esse parece MESMO uma galinha!

Acima, uma foto do fóssil real (reparem na marca das penas), seguida de uma ilustração científica de como os pesquisadores imaginam que o bicho era milhões de anos atrás.

Atenção: este é apenas MAIS UM fóssil de dinossauro com penas! Não é o primeiro e certamente não será o último.

Vários leitores se mostraram céticos com relação ao meu último post. É uma reação normal. Não é todo dia que alguém chega dizendo que a galinha que você devora na lanchonete é uma descendente moderna do Tiranossaurus rex, que devora seres humanos no Jurassic Park!

Mas isso não saiu da minha cabeça não. Nem foi piada científica de mau gosto. A relação evolutiva entre aves e dinossauros já é algo aceito há muitos anos na comunidade científica, com base em evidências fósseis bastante convincentes. Esse último dinossauro com penas, descoberto na China, é só mais um exemplo disso.

Aliás, se o Jurassic Park fosse refilmado hoje, podem ter certeza que a cara dos bichos seria bem diferente. Muito mais penosa!

Claro que as evidência evolutivas que convencem os cientistas vão muito além da aparência, e até mesmo da presença de penas (que, por si só, não é prova de nada)….. Mas não precisamos entrar nesse nível de detalhe aqui. Se você concordar que os dinossauros e os pássaros têm alguma coisa em comum só pela aparência, já está mais do que bom.

abraços