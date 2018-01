GANSO OU VELOCIRAPTOR?

Se você ainda acha difícil acreditar que os pássaros são descendentes diretos dos dinossauros, assista a esse vídeo. Ou melhor, “ouça” esse vídeo, que eu fiz numa vila no interior do Sri Lanka. (Assista o vídeo de olhos fechados primeiro e preste atenção no som que um dos gansos faz … incrível!)

Apenas uma brincadeira para voltar ao tema da relação evolutiva entre aves e dinossauros. Já escrevi sobre isso antes no blog, então não vou me repetir (clique aqui para ver os posts anteriores). Mas caso você não saiba, aqui vai um resumo: A história de que todos os dinossauros foram extintos 65 milhões de anos atrás não é 100% verdade. Só 99% …. Uma linhagem de dinossauros sobreviveu: a que deu origem às aves. Eles podem parecer muito diferentes aos seus olhos hoje, mas, anatomicamente, aves e dinossauros são tão parecidos que, se você tivesse uma máquina do tempo, viajasse para o passado e enterrasse uma galinha no fundo de algum lago do Jurássico, e algum pesquisador descobrisse hoje o fóssil dessa galinha, ela poderia muito bem ir parar num museu classificada como um dinossauro.

Ou um ganso … Imagine só!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Abraços a todos.