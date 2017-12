Mais informação, menos conhecimento

Para os colegas jornalistas que acompanham o blog, recomendo a leitura deste artigo publicado recentemente no Observatório da Imprensa. Muito bom, e muito correto, na minha opinião.

Abaixo, os primeiros três parágrafos:

Déficit de conhecimento ameaça exercício do jornalismo

Por Carlos Castilho em 23/10/2013

A maioria dos jornalistas contemporâneos apresenta um déficit pessoal de conhecimentos capazes de assegurar condições mínimas para informar sobre a complexidade e diversidade dos fatos, dados e eventos deste início da era digital.

Esta é a conclusão, preocupante, do livro Informing the News: The Need for Knowledge-Based Journalism, do professor Thomas Patterson, da Escola Kennedy de Governança, na Universidade Harvard, e que foi lançado em meados de outubro nos Estados Unidos (versão eletrônica disponível na livraria virtual Amazon).

A ideia central de Patterson é a de que a observação, entrevistas e checagem já não conseguem mais dar conta da necessidade de lidar com fatos, dados e eventos cada vez mais complexos, para os quais a exigência de contextualização se tornou mais importante do que a descrição factual ou reprodução de opiniões e percepções de entrevistados.

Íntegra do artigo: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/posts/view/deficit_de_conhecimento_ameaca_exercicio_do_jornalismo