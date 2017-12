Pacientes de Boston não foram curados do HIV

A expectativa de que dois portadores de HIV teriam sido curados da infecção por meio de um transplante de medula óssea, infelizmente, não se confirmou. Os “pacientes de Boston”, como ficaram conhecidos, passaram vários meses sem níveis detectáveis do vírus no sangue. O anúncio desse resultado preliminar numa conferência de aids na Malásia, em julho deste ano, gerou muito entusiasmo. Numa nova conferência, realizada no início deste mês em Miami, porém, foi anunciado que os dois pacientes voltaram a apresentar carga viral e foram obrigados a retomar o tratamento com antirretrovirais para controlar a infecção, segundo informações de uma reportagem publicada no site da revista Nature.

