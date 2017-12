População de baleias jubarte no Brasil cresce 30%

Cerca de 17 mil baleias jubarte visitaram a costa brasileira este ano, segundo os resultados do último censo realizado pelo Projeto Baleia Jubarte, que devem ser anunciados amanhã. O número é 30% maior do que o verificado no censo anterior, de 2011, quando foram estimadas 11,4 mil baleias.

O cálculo é feito com base em uma amostragem de observações aéreas, realizadas em agosto, depois extrapoladas — com base em critérios científicos — para toda a temporada de reprodução da espécie na costa brasileira, que vai de julho a novembro. Foram feitos sobrevoos do Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro.

As jubartes usam as águas calmas e quentes do Brasil para se reproduzir, dar à luz e amamentar seus filhotes. O litoral nordestino (em especial a região de Abrolhos, no sul da Bahia) é um dos melhores lugares do mundo para se avistar baleias nesse período.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O aumento do número de baleias este ano é mais um indicador de sucesso dos esforços de pesquisa e conservação que vêm sendo colocados em campo no Brasil há quase três décadas pelo Instituto Baleia Jubarte, com apoio de empresas e do governo federal.

Em maio de 2014, o Ministério do Meio Ambiente retirou oficialmente a jubarte da lista de espécies ameaçadas de extinção no Brasil. Veja a reportagem completa aqui: http://goo.gl/BCDoPx