Se você gosta de bichos bonitos e bizarros do oceano, veja as fotos dessa reportagem no portal Estadão ….. São lesmas marinhas. Depois conto mais um pouco sobre elas…

UPDATE alguns dias depois: Ah, não tem muito o que dizer não… só botei as fotos porque elas são lindas! E isso basta.

Se quiser mais, veja esse ensaio fotográfico do David Doubilet, publicado na National Geographic algum tempo atrás.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

abraços a todos