Abaixo, mais uma grande obra de infografia do meu colega Rubens Paiva, explicando como funcionam as três técnicas de produção de animais transgênicos (relacionadas às reportagens copiadas no último post).

