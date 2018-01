REPÓRTER VIAJANTE

.

Com quase uma semana de atraso, mas só para não passar em branco (para aqueles que, infelizmente, não são leitores do jornal impresso), aqui vai uma cópia da matéria publicada no último domingo, no Estadão, sobre a biodiversidade do Triângulo dos Corais (razão pela qual este blog ficou em silêncio durante duas semanas recentemente).

Essa matéria é resultado de dois meses de apuração, período durante o qual tive o privilégio de acompanhar o trabalho de uma equipe de cientistas americanos e indonésios, tanto no laboratório quanto no campo. Tenho ainda um amplo material de foto e vídeo, que postarei em breve. (tudo demora muito aqui, porque a internet é via satélite e extremamente lenta, então demora horas para carregar imagens).

Para usuários do Facebook, tenho postado sobre a viagem também nesta página: https://www.facebook.com/herton.estadao

Abraços a todos.